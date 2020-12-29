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Евросоюз закупит еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Pfizer

Киев, Вторник 29 декабря 2020 18:04
Евросоюз закупит еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Pfizer
Фото: Урсула Фон дер Ляйен (flickr.com/reneweuropegroup)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз решил заказать у компаний Pfizer и BioNTech еще одну большую партию вакцины от коронавируса. Планируется закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины, которой уже прививают жителей Евросоюза.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter.

Как отметила фон дер Ляйен, сейчас в Евросоюзе есть 200 миллионов доз вакцины от коронавируса.

"Таким образом, у нас будет 300 миллионов доз вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная. Дальше будут и другие вакцины от коронавируса", - написала глава Еврокомиссии.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась 27 декабря. Некоторые страны ЕС начали прививать население на день раньше, поскольку получили вакцину первыми.

Также РБК-Украина писало, что ЕС не успеет до конца этого года одобрить еще одну вакцину от коронавируса, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

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