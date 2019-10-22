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"Слуга народа" встретится с членами финкомитета до полиграфа

Новости » Политика    22.10.2019 - 17:36
"Слуга народа" встретится с членами финкомитета до полиграфа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В партии прокомментировали слухи о проверке нардепов на полиграфе

Руководство фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде проведет встречу с членами финансового комитета до возможной проверки на полиграфе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.

По ее словам, руководство фракции встретится с депутатами от "Слуги народа", которые входят в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"…чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - отметила она.

Также Кравчук отметила, что по скандалу с нардепом Вячеславом Медяником, который в переписке указывал о необходимости "порешать вопросы" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком, то этим случаем должна заниматься ГПУ. Она также подчеркнула, что ГПУ проведет соответствующую проверку.

&quot;Слуга народа&quot; встретится с членами финкомитета до полиграфа

Отметим, ранее стало известно, что руководство Офиса президента и руководство "Слуги народа" требовали, чтобы их депутаты из финансового комитета и авторы нескольких законопроектов прошли полиграф. Скандал разгорелся после того, как нардепы СН на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

Напомним, РБК-Украина в материале "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию" писало, что в этой фракции насчитывается до 30 депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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