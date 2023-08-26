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Свідчать про наростання паніки. Подоляк описав ключі брехливі тези Росії

Субота 26 серпня 2023 13:33
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Свідчать про наростання паніки. Подоляк описав ключі брехливі тези Росії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок настання паніки всередині російських еліт, Російська Федерація вдається до поширення брехливих тез щодо ситуації на фронті та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, ключовими тезами, які поширює Росія, є:

  • конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився;
  • треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю);
  • Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".

"Безумовно, усі ці тези "мертві" та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, активне поширення вищезгаданих тез свідчить лише про наростання паніки всередині російських еліт через страх програти у війні.

Російська пропаганда

Нещодавно Головне управління розвідки України заявило, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії.. ІПСО буде націлена на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

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