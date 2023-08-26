Свідчать про наростання паніки. Подоляк описав ключі брехливі тези Росії
Внаслідок настання паніки всередині російських еліт, Російська Федерація вдається до поширення брехливих тез щодо ситуації на фронті та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, ключовими тезами, які поширює Росія, є:
- конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився;
- треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю);
- Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".
"Безумовно, усі ці тези "мертві" та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, активне поширення вищезгаданих тез свідчить лише про наростання паніки всередині російських еліт через страх програти у війні.
Російська пропаганда
Нещодавно Головне управління розвідки України заявило, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії.. ІПСО буде націлена на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.
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