Свидетельствуют о нарастании паники. Подоляк описал ключи лживые тезисы России
Вследствие наступления паники внутри российских элит, Российская Федерация прибегает к распространению лживых тезисов о ситуации на фронте и Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, ключевыми тезисами, которые распространяет Россия, являются:
- конфликт зашел в тупик. Наступление провалилось;
- надо немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие);
- Россия имеет еще много ресурсов и много желающих "воевать".
"Безусловно, все эти тезисы "мертвы" и не имеют отношения к реальности: запас прочности России значительно меньше, а украинское наступление продвигается к взятию под огневой контроль всего южного фронта", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, активное распространение вышеупомянутых тезисов свидетельствует лишь о нарастании паники внутри российских элит из-за страха проиграть в войне.
Российская пропаганда
Недавно Главное управление разведки Украины заявило, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании. ИПСО будет нацелена на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.
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