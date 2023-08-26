Свидетельствуют о нарастании паники. Подоляк описал ключи лживые тезисы России

Вследствие наступления паники внутри российских элит, Российская Федерация прибегает к распространению лживых тезисов о ситуации на фронте и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, ключевыми тезисами, которые распространяет Россия, являются:

конфликт зашел в тупик. Наступление провалилось;

надо немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие);

Россия имеет еще много ресурсов и много желающих "воевать".

"Безусловно, все эти тезисы "мертвы" и не имеют отношения к реальности: запас прочности России значительно меньше, а украинское наступление продвигается к взятию под огневой контроль всего южного фронта", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, активное распространение вышеупомянутых тезисов свидетельствует лишь о нарастании паники внутри российских элит из-за страха проиграть в войне.

Российская пропаганда

Недавно Главное управление разведки Украины заявило, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании. ИПСО будет нацелена на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.