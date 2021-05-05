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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Новина українською → Украина, Среда 05 мая 2021 13:37
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду Фото: две партии лидируют в рейтинге политических сил (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду проходили в середине апреля 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы пять партий. Четыре из них и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Относительно большую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором.

На втором месте - "Европейская солидарность", которую поддерживают 17,7% среди тех, кто определился с выбором.

Третье-четвертое места делят "ОПЗЖ" (12,2%) и "Батькивщина" (10,2%) - разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности.

Вероятно, преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и честь" (7,6%).

Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (4,1%),"Украинская стратегия Гройсмана" (3,9%) и "Гражданская позиция" (3,7%).

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 16-22 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (сари) опрошено 2003 респондента. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

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