ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25%

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 11:08
Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25% Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). За последний месяц рейтинг действующего президента вырос на 4 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 13,5% опрошенных и 20% тех, кто придет на выборы, за Юрия Бойко - 13% и 17%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10%

Кроме того, проголосуют за Игоря Смешко - соответственно 5% и 6%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3%, за Руслана Кошулинского - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко - соответственно 2% и 2%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1,5% и 2%, за Анатолия Гриценко - соответственно 1% и 2%, за Александра Вилкула - соответственно 1% и 1%, за Виталия Кличко - соответственно 1% и 1%.

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25%

Во время опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов.

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25%Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 25%

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский опрос рейтинг
NEWS
Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая
Ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки в Украине 9 642 новых случая
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"