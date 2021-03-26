Свежий рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы в конце марта

Если бы выборы в Верховную раду проходили в конце марта 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. В начале месяца партию поддерживали 19,5% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Кроме того, поддерживают партию "Сила и честь" - 5,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,6%, партию "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, партию Мураева "Наши"- 3,1%, партию Шария - 2,9%, партию "Свобода" - 2,9%, "За майбутне" - 2,4%, "Народный фронт" - 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы прошили в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев.

Как писало РБК-Украина, решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.