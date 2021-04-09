Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддерживают в начале апреля

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале апреля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. В конце марта партию поддерживали 20,8% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Рост рейтинга президента остановился после повышения за март с 22,5% до 24,7%.

Как писало РБК-Украина, решения СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.