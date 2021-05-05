ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 13:37
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду Фото: дві партії лідирують у рейтингу політичних сил (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради проходили в середині квітня 2021 року, то 5%-ний бар'єр з високою ймовірністю подолали б п'ять партій. Чотири з них і зараз представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Відносно більшу підтримку має партія "Слуга народу", яку підтримали 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

На другому місці - "Європейська солідарність", яку підтримують 17,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (12,2%) та "Батьківщина" (10,2%) - різниця в підтримці цих двох партій - у межах статистичної похибки.

Ймовірно, подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (7,6%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,9%) та "Громадянська позиція" (3,7%).

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 16-22 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 2003 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби вибори президента України відбувалися в середині квітня, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський - 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися на початку квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика опрос рейтинг партия Верховна Рада
NEWS
В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму
В Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму
DAILY
Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму