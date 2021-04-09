Президентский рейтинг Зеленского прекратил рост

Если бы президентские выборы состоялись в начале апреля 2021 года, Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Рост рейтинга президента остановился после повышения за март с 22,5% до 24,7% .

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% (в конце марта - 13,9%), за Юлию Тимошенко - 12,1% (в конце марта - 11,8%), за Юрия Бойко - 11,9% (в конце марта - 12,6%), В течение марта тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 6,8%, Владимира Гройсмана - 5,1%, Олега Ляшко - 4,9%, Дмитрия Разумкова - 4,8%, Евгения Мураева – 4,6%, Андеря Садового - 2,6%, Арсения Яценюка - 2,2%, Олега Тягнибока - 1,8%, Киру Рудык - 0,4%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

Среди то намерен голосовать и определился с выбором результаты следующие: в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства. В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина". В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как писало РБК-Украина, решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). За последний месяц рейтинг действующего президента вырос на 4 процентных пункта.