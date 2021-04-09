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Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримують на початку квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 11:33
Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримують на початку квітня Фото: в Раду проходять чотири партії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку квітня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 22,9% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. Наприкінці березня партію підтримували 20,8% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

  • "Європейська солідарність"- 14,6% (наприкінці березня - 15,0%),
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2% (наприкінці березня - 14,8%),
  • "Батьківщина" -12,9% (наприкінці березня - 12,4%).

Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 4,7% респондентів, "Радикальну партію" - 4,4%, "Українську стратегію Гройсмана" - 4,3%, партію Євгенія Мураєва "Наші" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партію "Свобода" - 3,4%, партію Шарія - 3,4%, партію "Голос" - 2,6%, партію "Самопоміч" - 2,4%.

Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримують на початку квітня

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

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