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В "Слуге народа" рассказали, как последние решения СНБО влияют на их рейтинги

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 09:28
В "Слуге народа" рассказали, как последние решения СНБО влияют на их рейтинги Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против нардепа Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.

Об этом говорится в материале "План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда".

Вместе с тем, в партии утверждают, что не ставят за цель склонить на свою сторонников политсилы пятого президента Украина Петра Порошенко.

"Мы воплощаем свою политику в интересах украинского народа, государства и национальной безопасности. Думаю, это в комплексе может привлечь внимание какой-то части избирателей, которые были недостаточно уверены в том, что "Слуга народа" - это проукраинская сила", - рассказал РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа" заявляли, что не считают Порошенко своим главным конкурентом.

Ранее РБК-Украина писало, что каждой из пяти парламентских партий доверяет не более четверти украинцев. Больше поддержки имеет партия "Слуга народа" - 25%.

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