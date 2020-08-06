Свежий рейтинг партий: кого поддерживают украинцы

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в начале августа 2020 года, то в парламент попали бы четыре политические силы. Барьер в 5% преодолеют только парламентские партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последние две недели рейтинг партии упал на 1,9 п.п., что находится в пределах погрешности выборки.

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 17,6% респондентов (в середине июля - 15,5%), за партию "Европейская солидарность" - 15,7% (в середине июля - 14,3%), за партию "Батькивщина" - 10,4% (в середине июля - 10,0%).

Кроме того, планируют поддержать Радикальную партию Ляшко - 4,6% (в середине июля - 4,0%), "Сила и честь" - 3,2% (в середине июля 3,5%), партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,0% (в середине июля- 2,8%), партию Шария - 3,0% (в середине июля - 3,4%), партию "Свобода" - 3,0% (в середине июля - 3,3%).

Половина опрошенных, которые выбирали партии отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38% - скорее уверены, 15% - не уверены. Относительно более уверены в своем выборе избиратели партий "Европейская солидарность", партии Шария и "Оппозиционная платформа - За життя".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 5 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине июля 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.