Свежий рейтинг партий: за кого проголосуют украинцы

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг президентской партии медленно снижается

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине июля 2020 года, в парламент попали бы четыре политические силы. Барьер в 5% преодолеют парламентские партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,8% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 15,5% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 14,3%, за партию "Батькивщина" - 10,0%.

Кроме того, планируют поддержать Радикальную партию Ляшко - 4,0%, "Сила и честь" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8% партию "Голос" - 2,4%. Рейтинг других политических сил ниже 2%.

Половина опрошенных (53%) склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, а 27% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан.