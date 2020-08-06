Свіжий рейтинг партій: кого підтримують українці

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися на початку серпня 2020 року, то до парламенту потрапили б чотири політичні сили. Бар'єр у 5% подолали б тільки парламентські партії.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за партію "Слуга народу" проголосували б 25,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором). За останні два тижні рейтинг партії впав на 1,9 в.п., що знаходиться в межах похибки вибірки.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 17,6% респондентів (в середині липня - 15,5%), за партію "Європейська солідарність" - 15,7% (у середині липня - на 14,3%), за партію "Батьківщина" - 10,4% (в середині липня - 10,0%).

Крім того, планують підтримати Радикальну партію Ляшка - 4,6% (в середині липня - 4,0%), "Сила і честь" - 3,2% (в середині липня 3,5%), партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,0% (в середині липня - 2,8%), партію Шарія - 3,0% (у середині липня - на 3,4%), партію "Свобода" - 3,0% (в середині липня - 3,3%).

Половина опитаних, які обирали партії зазначили, що повністю впевнені у своєму виборі, 38% - скоріше впевнені, 15% - не впевнені. Щодо більш впевнені у своєму виборі виборці партій "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційна платформа - За життя".

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 5 серпня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.