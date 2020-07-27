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Рейтинг Зеленского упал до 30% - уровня первого тура выборов 2019 года

Киев, Понедельник 27 июля 2020 10:59
Рейтинг Зеленского упал до 30% - уровня первого тура выборов 2019 года
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поддержка президента снизилась до уровня первого тура выборов в марте 2019 года

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине июля 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором). Два месяца назад президентский рейтинг составлял почти 40%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 14,4%% поддержали бы Юрия Бойко, 13,7% - Петра Порошенко, 9,1% - Юлию Тимошенко,

Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,1% - за Владимира Гройсмана, 3,0% - Анатолия Гриценко. Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% респондентов не определились.

Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Рейтинг Зеленского упал до 30% - уровня первого тура выборов 2019 года

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине мая 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в начале мая президентский рейтинг Владимира Зеленского составлял 37%.

Отметим, в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года Владимир Зеленский получил 30,2% голосов.

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