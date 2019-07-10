Свежий рейтинг дает победу на выборах пяти партиям

В голосовании на досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, планируют принять участие 77% граждан Украины, в том числе точно будут голосовать 44% потенциальных избирателей, а еще 34% будут голосовать скорее всего. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, проведенного с 29 июня по 7 июля.

По данным опроса, проходной барьер преодолевают пять партий:

- "Слуга народа" (44,8% тех, кто будет голосовать и определился с выбором);

- "Оппозиционная платформа - За життя" (9,6%);

- "Батькивщина" (8,4%);

- "Голос" (7,8%);

- "Европейская солидарность" (7,0%).

rb.com.ua

Опрос проводился в период с 29 июня по 7 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 23 июня, 5%-ный барьер на досрочных выборах могут преодолеть пять партий.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.