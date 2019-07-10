Свіжий рейтинг дає перемогу на виборах п'яти партіям

У голосуванні на дострокових виборах до Верховної ради, які відбудуться 21 липня, планують взяти участь 77% громадян України, утому числі точно голосуватимуть 44% потенційних виборців, а ще 34% голосуватимуть скоріш за все. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, проведеного з 29 червня по 7 липня.

За даними опитування, прохідний бар’єр долають п’ять партій:

- "Слуга народу" (44,8% тих, хто голосуватиме і визначився із вибором);

- "Опозиційна платформа - За життя" (9,6%);

- "Батьківщина" (8,4%);

- "Голос" (7,8%);

- "Європейська солідарність" (7,0%).

rb.com.ua

Опитування проводилося в період з 29 червня по 7 липня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування, Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня, 5%-ний бар'єр на дострокових виборах можуть подолати п'ять партій.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.