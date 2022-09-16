Свежая карта войны в Украине: ВСУ освободили левобережную часть Купянска
Фото: ВСУ освободили левобережную часть Купянска (Getty Images)
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области. Наши воины взяли под контроль левобережную часть Купянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .
Украинские военные успешно форсировали реку Окол и полностью выбили российских кафиров из города.
Купянск на карте (Скриншот)
Напомним, Купянск удалось освободить от врага в результате слаженных действий подразделения KRAKEN .
Затем были разоблачены преступления россиян в городе. Правоохранители расследуют факты незаконного содержания людей в тюрьме. В камерах, рассчитанных на 140 человек, держали по 400 человек .
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