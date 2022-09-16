Свіжа карта війни в Україні: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська
Фото: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська (Getty Images)
Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській області. Наші воїни взяли під контроль лівобережну частину Куп'янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на дані карти Deepstatemap.
Українські військові успішно форсували річку Окол і повністю вибили російських окупантів з міста.
Куп'янськ на карті (Скриншот)
Нагадаємо, Куп'янськ вдалося звільнити від ворога у результаті злагоджених дій підрозділу KRAKEN.
Опісля було викрито злочини росіян у місті. Правоохоронці розслідують факти незаконного утримання людей у в'язниці. В камерах, які були розраховані на 140 осіб, тримали по 400.
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