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Свіжа карта війни в Україні: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська

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П'ятниця 16 вересня 2022 23:39
Свіжа карта війни в Україні: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська Фото: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській області. Наші воїни взяли під контроль лівобережну частину Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на дані карти Deepstatemap.

Українські військові успішно форсували річку Окол і повністю вибили російських окупантів з міста.

Свіжа карта війни в Україні: ЗСУ звільнили лівобережну частину Куп'янська

Куп'янськ на карті (Скриншот)

Нагадаємо, Куп'янськ вдалося звільнити від ворога у результаті злагоджених дій підрозділу KRAKEN.

Опісля було викрито злочини росіян у місті. Правоохоронці розслідують факти незаконного утримання людей у в'язниці. В камерах, які були розраховані на 140 осіб, тримали по 400.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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