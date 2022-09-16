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Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о пыточной в Купянске

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Купянск, Пятница 16 сентября 2022 19:53
Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о пыточной в Купянске Фото: Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о застенке в Купянске (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители расследуют факты незаконного содержания людей в тюрьме кафиров в Купянске. В камерах, рассчитанных на 140 человек, держали по 400 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации", - говорится в заявлении.

Следователи установили, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.

"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.

Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.

Напомним, что украинские военные полностью уволили Купянск.

Ранее в освобожденной части Купянска установили флаг Украины.

Также, в Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков кафиров.

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