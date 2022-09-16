Держали по 400 человек в камерах вместо 140 возможных: СБУ о пыточной в Купянске
Правоохранители расследуют факты незаконного содержания людей в тюрьме кафиров в Купянске. В камерах, рассчитанных на 140 человек, держали по 400 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации", - говорится в заявлении.
Следователи установили, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.
По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.
"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.
Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.
Напомним, что украинские военные полностью уволили Купянск.
Ранее в освобожденной части Купянска установили флаг Украины.
Также, в Харьковской области обнаружили по меньшей мере 10 застенков кафиров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .