Сварки вже скінчились? США допоможуть Ізраїлю літаками для протистояння Ірану

США направлять до Ізраїлю додаткові літаки для дозаправки в повітрі на тлі загострення конфлікту з Іраном. Це станеться попри нещодавні непорозуміння між країнами в питанні ведення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Передача літаків

За словами високопоставленого представника ізраїльських військових, Сполучені Штати готуються перекинути до Ізраїлю додаткові літаки-паливозаправники. Вони доповнять американські повітряні судна, які вже перебувають у країні після поновлення бойових дій наприкінці лютого.

Як зазначає Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа поінформувала Ізраїль про плани розмістити десятки таких літаків на тлі ризику подальшої ескалації війни з Іраном. Про це раніше також повідомляло видання Axios.

Де розмістять літаки

Щоб мінімізувати вплив на цивільне авіасполучення, частину американських літаків планують розмістити на базах ізраїльських ВПС, а не лише в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон.

Раніше значна присутність військової авіації США скоротила його цивільний трафік приблизно на 70%. Станом на кінець червня в Ізраїлі вже перебували 98 американських військових літаків.