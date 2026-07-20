Сварки вже скінчились? США допоможуть Ізраїлю літаками для протистояння Ірану
США направлять до Ізраїлю додаткові літаки для дозаправки в повітрі на тлі загострення конфлікту з Іраном. Це станеться попри нещодавні непорозуміння між країнами в питанні ведення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Передача літаків
За словами високопоставленого представника ізраїльських військових, Сполучені Штати готуються перекинути до Ізраїлю додаткові літаки-паливозаправники. Вони доповнять американські повітряні судна, які вже перебувають у країні після поновлення бойових дій наприкінці лютого.
Як зазначає Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа поінформувала Ізраїль про плани розмістити десятки таких літаків на тлі ризику подальшої ескалації війни з Іраном. Про це раніше також повідомляло видання Axios.
Де розмістять літаки
Щоб мінімізувати вплив на цивільне авіасполучення, частину американських літаків планують розмістити на базах ізраїльських ВПС, а не лише в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон.
Раніше значна присутність військової авіації США скоротила його цивільний трафік приблизно на 70%. Станом на кінець червня в Ізраїлі вже перебували 98 американських військових літаків.
Перекидання додаткових літаків відбувається на тлі різкого загострення протистояння між США та Іраном після зриву тимчасового перемир'я.
Як відомо, обидві сторони протягом останніх днів обмінюються ударами, що посилює побоювання щодо переходу конфлікту до повномасштабної війни.