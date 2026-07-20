ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ссоры уже кончились? США помогут Израилю самолетами для противостояния Ирану

02:55 20.07.2026 Пн
1 мин
Конфликт между странами закончился?
aimg Юлия Маловичко
Ссоры уже кончились? США помогут Израилю самолетами для противостояния Ирану Фото: самолет-заправщик США (из открытых источников)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

США направят в Израиль дополнительные самолеты для дозаправки в воздухе на фоне обострения конфликта с Ираном. Это произойдет, несмотря на недавние недоразумения между странами в вопросе ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Передача самолетов

По словам высокопоставленного представителя израильских военных, Соединенные Штаты готовятся перебросить в Израиль дополнительные самолеты-топливозаправщики. Они дополнят американские воздушные суда, уже находящиеся в стране после возобновления боевых действий в конце февраля.

Как отмечает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Израиль о планах разместить десятки таких самолетов на фоне риска последующей эскалации войны с Ираном. Об этом ранее также сообщало издание Axios.

Где разместят самолеты

Чтобы минимизировать влияние на гражданское авиасообщение, часть американских самолетов планируется разместить на базах израильских ВВС, а не только в международном аэропорту Бен-Гурион.

Ранее значительное присутствие военной авиации США сократило его гражданский трафик примерно на 70%. На конец июня в Израиле уже находились 98 американских военных самолетов.

Переброска дополнительных самолетов происходит на фоне резкого обострения противостояния между США и Ираном после срыва временного перемирия.

Как известно, обе стороны в течение последних дней обмениваются ударами, что усугубляет опасения перехода конфликта к полномасштабной войне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто