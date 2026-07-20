Ссоры уже кончились? США помогут Израилю самолетами для противостояния Ирану

США направят в Израиль дополнительные самолеты для дозаправки в воздухе на фоне обострения конфликта с Ираном. Это произойдет, несмотря на недавние недоразумения между странами в вопросе ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Передача самолетов

По словам высокопоставленного представителя израильских военных, Соединенные Штаты готовятся перебросить в Израиль дополнительные самолеты-топливозаправщики. Они дополнят американские воздушные суда, уже находящиеся в стране после возобновления боевых действий в конце февраля.

Как отмечает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Израиль о планах разместить десятки таких самолетов на фоне риска последующей эскалации войны с Ираном. Об этом ранее также сообщало издание Axios.

Где разместят самолеты

Чтобы минимизировать влияние на гражданское авиасообщение, часть американских самолетов планируется разместить на базах израильских ВВС, а не только в международном аэропорту Бен-Гурион.

Ранее значительное присутствие военной авиации США сократило его гражданский трафик примерно на 70%. На конец июня в Израиле уже находились 98 американских военных самолетов.