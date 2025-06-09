Сварка Трампа і Маска: ЗМІ розкрили, що найбільше вивело з себе президента США

За словами джерел у Білому домі, які говорили на умовах анонімності, представники Трампа і Маска провели телефонну розмову 6 червня, після чого ці обидва перестали публічно обмінюватися колючими зауваженнями на адресу один одного. Проте ця "розрядка є крихкою".

"Майбутнє їхніх стосунків є абсолютно невизначеним", - розповіло джерело.

Зазначено, що Трамп і Маск не хотіли припиняти публічну сварку. Американський лідер був особливо роздратований натяками на те, що він мав зв'язок із покійним фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, якого було звинувачено в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші.

"Але вихваляння Маска про те, що Трамп не зміг би перемогти без його підтримки, включно з понад чвертю мільярда доларів політичних внесків, - це те, що дійсно розлютило президента", - пише видання з посиланням на двох чиновників.