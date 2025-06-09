Сварка Трампа і Маска: ЗМІ розкрили, що найбільше вивело з себе президента США

Президента США Дональда Трампа у сварці з мільярдером Ілоном Маском найбільше вивели з себе хвастощі засновника Tesla щодо його внеску в перемогу американського лідера на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами джерел у Білому домі, які говорили на умовах анонімності, представники Трампа і Маска провели телефонну розмову 6 червня, після чого ці обидва перестали публічно обмінюватися колючими зауваженнями на адресу один одного. Проте ця "розрядка є крихкою".
"Майбутнє їхніх стосунків є абсолютно невизначеним", - розповіло джерело.
Зазначено, що Трамп і Маск не хотіли припиняти публічну сварку. Американський лідер був особливо роздратований натяками на те, що він мав зв'язок із покійним фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, якого було звинувачено в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші.
"Але вихваляння Маска про те, що Трамп не зміг би перемогти без його підтримки, включно з понад чвертю мільярда доларів політичних внесків, - це те, що дійсно розлютило президента", - пише видання з посиланням на двох чиновників.
Нагадаємо, Ілон Маск активно фінансував передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Після перемоги республіканця на президентських виборах він очолив департамент DOGE, завданням якого була оптимізація роботи федерального уряду і скорочення державних витрат.
Нещодавно Трамп оголосив, що Маск іде з адміністрації. Це сталося на тлі повідомлень про те, що їхні стосунки загострилися. Зрештою, їхня сварка перейшла в публічну площину. Це сталося після того, як Маск розкритикував податковий законопроєкт, ініційований американським лідером.
Трамп у відповідь висловив розчарування колишнім союзником, а Маск заявив, що саме його підтримка нібито допомогла главі Білого дому перемогти на виборах. Також він натякнув на те, що Трамп фігурує у "файлах Епштейна", хоча пізніше цей допис мільярдер усе ж видалив.
На цьому скандал не закінчився. Трамп заявив, що Маск "збожеволів", а в приватних бесідах обізвав його "завзятим наркоманом".
Детальніше про те, що не поділили Маск і Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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