Ссора Трампа и Маска: СМИ раскрыли, что больше всего вывело из себя президента США

Президента США Дональда Трампа в ссоре с миллиардером Илоном Маском больше всего вывело из себя хвастовство основателя Tesla относительно его вклада в победу американского лидера на выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам источников в Белом доме, говоривших на условиях анонимности, представители Трампа и Маска созвонились 6 июня, после чего эти оба перестали публично обмениваться колкими замечаниями в адрес друг друга. Однако эта "разрядка является хрупкой".
"Будущее их отношений является абсолютно неопределенным", - рассказал источник.
Отмечено, что Трамп и Маск не хотели прекращать публичную перепалку. Американский лидер был особенно раздражен намеками на то, что он имел связь с покойным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги.
"Но хвастовство Маска о том, что Трамп не смог бы победить без его поддержки, включая более четверти миллиарда долларов политических взносов, - это то, что действительно вывело президента из себя", - пишет издание со ссылкой на двух чиновников.
Напомним, Илон Маск активно финансировал его предвыборную кампанию Дональда Трампа. После победы республиканца на президентских выборах он возглавил департамент DOGE, задачей которого была оптимизация работы федерального правительства и сокращение государственных расходов.
Недавно Трамп объявил, что Маск уходит из администрации. Это произошло на фоне сообщений о том, что их отношения обострились. В конечном итоге, их ссора перешла в публичную плоскость. Это произошло после того, как Маск раскритиковал налоговый законопроект, инициированный американским лидером.
Трамп в ответ выразил разочарование бывшим союзником, а Маск заявил, что именно его поддержка якобы помогла главе Белого дома победить на выборах. Также он намекнул на то, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", хотя позже это сообщение миллиардер все же удалил.
На этом скандал не закончился. Трамп заявил, что Маск "сошел с ума", а в частных беседах обозвал его "заядлым наркоманом".
Подробнее о том, что не поделили Маск и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.