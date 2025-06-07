Трамп після сварки назвав Маска "запеклим наркоманом", - WP

Президент США Дональд Трамп після публічної сварки з Ілоном Маском обізвав мільярдера "запеклим наркоманом". Такі заяви він робив у приватних розмовах на тлі розриву у відносинах із засновником Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в The Washington Post .

За словами джерел у Білому домі, які говорили на умовах анонімності, американський лідер був "пригнічений" і "переживав" через публічний розрив з Маском, а також був "вражений" нападками з боку мільярдера.

Засновник Tesla раніше зізнався, що вживав кетамін, проте стверджував, що препарат йому прописав лікар для лікування депресії.

Уточнюється, що схвильований публічними нападками Маска і явним закликом з його боку до імпічменту, Трамп почав обдзвонювати своїх довірених осіб, сказавши, що його колишній союзник був "запеклим наркоманом".

Чиновники в Білому домі повідомили, що занепокоєння Трампа через захоплення Маска наркотиками частково послужило одним з факторів конфлікту між ними.

Проте президент США, який не соромився у висловлюваннях щодо людей, які його ображали, був більш стриманим щодо засновника Tesla, ніж очікували його друзі та радники.

Джерела повідомили, що після суперечки в четвер він закликав близьке оточення "не підливати масла у вогонь". Зокрема, він сказав віце-президенту Джей Ді Венсу бути обережнішим з тим, що той публічно говорить про ситуацію з Маском.

"Є надія, що їхнє примирення відбудеться. Але як раніше вже не буде", - сказало джерело в Білому домі.