Трамп після сварки назвав Маска "запеклим наркоманом", - WP
Президент США Дональд Трамп після публічної сварки з Ілоном Маском обізвав мільярдера "запеклим наркоманом". Такі заяви він робив у приватних розмовах на тлі розриву у відносинах із засновником Tesla.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в The Washington Post.
За словами джерел у Білому домі, які говорили на умовах анонімності, американський лідер був "пригнічений" і "переживав" через публічний розрив з Маском, а також був "вражений" нападками з боку мільярдера.
Засновник Tesla раніше зізнався, що вживав кетамін, проте стверджував, що препарат йому прописав лікар для лікування депресії.
Уточнюється, що схвильований публічними нападками Маска і явним закликом з його боку до імпічменту, Трамп почав обдзвонювати своїх довірених осіб, сказавши, що його колишній союзник був "запеклим наркоманом".
Чиновники в Білому домі повідомили, що занепокоєння Трампа через захоплення Маска наркотиками частково послужило одним з факторів конфлікту між ними.
Проте президент США, який не соромився у висловлюваннях щодо людей, які його ображали, був більш стриманим щодо засновника Tesla, ніж очікували його друзі та радники.
Джерела повідомили, що після суперечки в четвер він закликав близьке оточення "не підливати масла у вогонь". Зокрема, він сказав віце-президенту Джей Ді Венсу бути обережнішим з тим, що той публічно говорить про ситуацію з Маском.
"Є надія, що їхнє примирення відбудеться. Але як раніше вже не буде", - сказало джерело в Білому домі.
Сварка Трампа і Маска
Американський мільярдер Ілон Маск раніше розкритикував законопроект про податки і витрати, який підписав Дональд Трамп. Документ передбачав зниження податків на тлі одночасного збільшення витрат на оборону і безпеку. На думку Маска, цей законопроект є "мерзотою" і значно збільшить дефіцит бюджету.
Після цих слів президент США і засновник Tesla обмінялися кількома колючими заявами на адресу один одного. Серед іншого, Маск заявив, що Трамп фігурує в справах скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. Але пізніше він видалив з соцмережі X це повідомлення.
На тлі чуток про підготовку телефонної розмови Трамп оголосив, що не готовий поки говорити з Маском, тому що той "збожеволів".
Водночас віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що мільярдер робить "величезну помилку" через ворожнечу з Трампом.
Ще більше деталей про публічну ворожнечу Маска і Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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