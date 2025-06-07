Маск видалив допис з "бомбою" про Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск видалив з соцмережі X допис про наявність згадок президента США Дональда Трампа у розслідуванні щодо Джеффрі Епштейн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маска в соцмережі X.
У четвер між Маском та Трампом розгорівся публічний скандал. Колишній член адміністрації Трампа накинувся на очільника Білого дому з критикою та звинуваченням. У відповідь Трамп заявив, що Маск несповна розуму.
Під час обміну образами Маск написав у соцмережі X, що Трамп нібито фігурує у "файлах Епштейна", якого звинувачували у педофілії та організації проституції.
"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють", - йшлося у його дописі.
Однак тепер цей допис видалений. Маск зробив це, не пояснивши причини.
Скандал між Маском та Трампом
Після перемоги Трампа на виборах Маск, який суттєво фінансував його кампанію, отримав посаду в новій адміністрації США. Маск очолив департамент DOGE, задачею якого було оптимізувати федеральний уряд та скоротити витрати. За час його роботи Маск і DOGE опинилися у центрі кількох скандалів, зокрема щодо закриття ЗМІ та USAID.
Згодом в американських ЗМІ з'явилися чутки, що у Маска конфлікт з оточенням Трампа, і взагалі мільярдера вирішили усунути від справ. Нещодавно Трамп офіційно заявив, що Маск залишає роботу в адміністрації.
Проте днями напруга між Маском та Трампом вийшла в публічну площину. Це сталося після того Маск жорстко розкритикував законопроєкт Трампа про податки і сказав, що не може більше мовчати.
У відповідь Трамп розкритикував Маскам, заявивши, що нині глибоко розчарований своїм колишнім соратником. А Маск у відповідь нагадав Трампу, що нібито саме завдяки його впливу той зміг перемогти на виборах. Більше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.
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