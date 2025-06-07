Маск видалив допис з "бомбою" про Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск видалив з соцмережі X допис про наявність згадок президента США Дональда Трампа у розслідуванні щодо Джеффрі Епштейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маска в соцмережі X.

У четвер між Маском та Трампом розгорівся публічний скандал. Колишній член адміністрації Трампа накинувся на очільника Білого дому з критикою та звинуваченням. У відповідь Трамп заявив, що Маск несповна розуму.

Під час обміну образами Маск написав у соцмережі X, що Трамп нібито фігурує у "файлах Епштейна", якого звинувачували у педофілії та організації проституції.

"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють", - йшлося у його дописі.

Однак тепер цей допис видалений. Маск зробив це, не пояснивши причини.