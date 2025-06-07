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Маск видалив допис з "бомбою" про Трампа

Вашингтон, Субота 07 червня 2025 13:34
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Маск видалив допис з "бомбою" про Трампа Фото: Ілон Маск та Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Американський мільярдер Ілон Маск видалив з соцмережі X допис про наявність згадок президента США Дональда Трампа у розслідуванні щодо Джеффрі Епштейн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маска в соцмережі X.

У четвер між Маском та Трампом розгорівся публічний скандал. Колишній член адміністрації Трампа накинувся на очільника Білого дому з критикою та звинуваченням. У відповідь Трамп заявив, що Маск несповна розуму.

Під час обміну образами Маск написав у соцмережі X, що Трамп нібито фігурує у "файлах Епштейна", якого звинувачували у педофілії та організації проституції.

"Час скинути справжню бомбу: Трамп є у файлах Епштейна. Ось чому їх насправді не оприлюднюють", - йшлося у його дописі.

Маск видалив допис з &quot;бомбою&quot; про Трампа

Однак тепер цей допис видалений. Маск зробив це, не пояснивши причини.

Маск видалив допис з &quot;бомбою&quot; про Трампа

Скандал між Маском та Трампом

Після перемоги Трампа на виборах Маск, який суттєво фінансував його кампанію, отримав посаду в новій адміністрації США. Маск очолив департамент DOGE, задачею якого було оптимізувати федеральний уряд та скоротити витрати. За час його роботи Маск і DOGE опинилися у центрі кількох скандалів, зокрема щодо закриття ЗМІ та USAID.

Згодом в американських ЗМІ з'явилися чутки, що у Маска конфлікт з оточенням Трампа, і взагалі мільярдера вирішили усунути від справ. Нещодавно Трамп офіційно заявив, що Маск залишає роботу в адміністрації.

Проте днями напруга між Маском та Трампом вийшла в публічну площину. Це сталося після того Маск жорстко розкритикував законопроєкт Трампа про податки і сказав, що не може більше мовчати.

У відповідь Трамп розкритикував Маскам, заявивши, що нині глибоко розчарований своїм колишнім соратником. А Маск у відповідь нагадав Трампу, що нібито саме завдяки його впливу той зміг перемогти на виборах. Більше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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Ілон Маск Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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