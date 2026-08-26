Суворе попередження? Навіщо директор ЦРУ Реткліфф таємно прибув до Москви

Чому до Москви поїхав Реткліфф, а не Віткофф

На запитання, чому саме Реткліфф, а не спецпредставник президента США Стів Віткофф цього разу поїхав до Москви і яка могла бути ціль його візиту, Фесенко зазначив, що версія про переговори є лише однією з можливих.

Однак найбільш переконливою версією він вважає саме передачу Кремлю певних сигналів і попереджень.

"Цілком ймовірно, і я теж до цього схиляюся, що головна тема - це були певні попередження щодо ризиків ескалації війни і можливих сценаріїв ескалації війни з боку Росії", - каже Фесенко.

Експерт нагадує, що подібний візит у листопаді 2021 року здійснював попередник Реткліффа - Вільям Бернс. Тоді очільник ЦРУ також таємно приїздив до Москви, щоб застерегти Путіна від вторгнення в Україну. Пізніше Бернс також зустрічався з головою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у Туреччині наприкінці 2022 року, щоб передати деталі про неприпустимість застосування тактичної ядерної зброї.

Іран та замах на Трампа

Фесенко також не виключає, що серед тем обговорень міг бути Близький Схід. За його словами, це пов'язано з нинішнім станом переговорів про завершення бойових дій між Іраном і США.

"Враховуючи нинішні стани переговорів про завершення бойових дій між Іраном і США, плюс те, що Росія так чи інакше разом з Китаєм є найбільш вагомими ресурсними партнерами Ірану, і можуть бути потенційними посередниками у всякому разі в розв'язанні деяких проблем, це цілком ймовірно", - сказав він.

Політолог припустив, що через Москву директор ЦРУ міг передати сигнали про те, що будь-які спроби замаху на президента США Дональда Трампа "завершаться фатально".

"Судячи з інформації, як повертався Трамп з саміту НАТО в Анкарі, ну цілком ймовірно, що спецслужби Ірану можуть готувати такий замах. Ну й американці тут намагаються діяти на випередження і надсилають такі, я б сказав, суворі попередження. Так що це теж одна з цих вірогідних версій", - зазначив Фесенко.

Мобілізація в Росії та ризик атаки на НАТО

Видання The Wall Street Journal стверджує, що приводом для приїзду Реткліффа стали розвіддані про підготовку масової мобілізації у РФ та можливі провокації проти країн східного флангу НАТО. Фесенко називає цю версію найбільш переконливою.

"Йдеться ж не просто про мобілізацію. Сама по собі мобілізація не є тим, що турбує Білий дім. Я думаю, що вони до цього ставляться стримано. А от ризики, ризики ескалації війни. Мобілізація - це передумова, одна з важливих передумов ескалації", - підкреслює співрозмовник.

За його словами, мобілізація може бути використана для збільшення можливостей російських військ на Донбасі та загалом для війни проти України.

"Але цілком імовірно також це може бути використано для того, щоб звільнити частину російських резервів або боєздатних військових частин для того, щоб атакувати, наприклад, країни Балтії. Або може бути перевірка в такому гібридному режимі, але дійсно для того, щоб зламати ситуацію рівноваги", - зазначив політолог.

Щоб зламати цей баланс і змусити Захід підняти ставки або відмовитися від підтримки України, РФ може використати мобілізаційні ресурси для атаки або гібридної провокації проти країн Балтії, Польщі чи Фінляндії, пояснює політолог.

"Американців це може непокоїти, вони не будуть брати масштабну, активну участь в бойових діях, але для них це потенційний другий фронт, потенційна проблема і тому я думаю, що вони могли б попереджати Кремль, щоб вони такі дурниці не робили", - каже Фесенко.

Чому візит Реткліффа був секретним

Говорячи про секретний характер візиту, Фесенко пояснив, що статус директора ЦРУ та його контакти такого рівня зазвичай передбачають закритість.

"Статус директора ЦРУ, його контакти такого роду, це, як правило, закрита інформація, він не є офіційним перемовником і, як правило, керівники спецслужб, вони працюють в тиші, не залучають до себе великої уваги інформаційної, політичної тощо", - сказав він.