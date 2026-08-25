Літак ВПС США прилетів до Москви: що відомо про загадковий рейс
25 серпня в російському аеропорту "Внуково" приземлився американський військовий літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlightRadar.
Завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III.
Також уже відомий його бортовий номер - RCH4555.
Літак вирушив із Риги та здійснив посадку в московському аеропорту "Внуково".
Американський Boeing C-17 Globemaster III уже в Москві (Фото: flightradar24.com)
Варто зазначити, що перед цим він прибув до столиці Латвії з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс.
До речі, саме там базується президентський літак США Air Force One.
Що кажуть у Кремлі
З офіційною заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.
За словами останнього, влада РФ не має у своєму розпорядженні інформації про прибуття літака ВПС США до Москви.
Спікер Кремля стверджує, що планів щодо зустрічі з представниками адміністрації США цього тижня також немає.
Що відомо про Boeing C-17 Globemaster III
Це важкий американський військово-транспортний літак, призначений передусім для перевезення військ, техніки та вантажів на великі відстані.
Його виробником є Boeing, а на озброєння ВПС США він почав надходити у 1993 році.
Найважливіші характеристики:
- Призначення: стратегічні та тактичні авіаперевезення, перекидання військ і техніки, десантування, медична евакуація та гуманітарні місії.
- Вантажопідйомність: до 77,5 тонни вантажу. Літак може перевозити, зокрема, важку військову техніку та великогабаритні вантажі.
- Особовий склад: може перевозити до 102 військовослужбовців або десантників.
- Екіпаж: лише 3 людини - два пілоти та борттехнік із завантаження (loadmaster).
- Двигуни: чотири турбовентиляторні Pratt & Whitney F117-PW-100, кожен із тягою близько 18,3 тонни.
- Швидкість: близько 850 км/год, або Mach 0,74.
- Довжина: 53 метри; розмах крил - близько 51,8 метра.
- Дальність: із максимальним навантаженням - близько 4 400 км без дозаправлення; під час польоту літак може дозаправлятися в повітрі, що суттєво збільшує дальність.
До речі, нещодавно глава МЗс РФ Сергій Лавров запідозрив США в ударах по території РФ та почав добиватися "пояснень".
Також стало відомо, яку вимогу російський дипломат висунув главі Держдепу США Марко Рубіо щодо України.