Літак ВПС США прилетів до Москви: що відомо про загадковий рейс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FlightRadar .

Завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III.

Також уже відомий його бортовий номер - RCH4555.

Літак вирушив із Риги та здійснив посадку в московському аеропорту "Внуково".

Американський Boeing C-17 Globemaster III уже в Москві (Фото: flightradar24.com)

Варто зазначити, що перед цим він прибув до столиці Латвії з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс.

До речі, саме там базується президентський літак США Air Force One.

Що кажуть у Кремлі

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

За словами останнього, влада РФ не має у своєму розпорядженні інформації про прибуття літака ВПС США до Москви.

Спікер Кремля стверджує, що планів щодо зустрічі з представниками адміністрації США цього тижня також немає.

Що відомо про Boeing C-17 Globemaster III

Це важкий американський військово-транспортний літак, призначений передусім для перевезення військ, техніки та вантажів на великі відстані.

Його виробником є Boeing, а на озброєння ВПС США він почав надходити у 1993 році.

Найважливіші характеристики: