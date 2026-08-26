ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Візит глави ЦРУ до Москви збігся з трьома закритими указами Путіна, - росЗМІ

10:54 26.08.2026 Ср
2 хв
Очільник ЦРУ прилетів до Москви вперше від початку повномасштабного вторгнення
aimg Валерія Абабіна
Візит глави ЦРУ до Москви збігся з трьома закритими указами Путіна, - росЗМІ Фото: Російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У дні несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви російський диктатор Володимир Путін підписав три закриті укази, зміст яких залишається невідомим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними порталу правової інформації, 25 серпня Путін підписав три відкриті й опубліковані укази - номери 608, 609 і 610. Два з них стосуються зміни російського посла в Іраку, ще один змінює склад комісій у справах інвалідів і ветеранів.

Попередній указ, підписаний напередодні, 24 серпня, має номер 604. Він дозволяє державі брати під "тимчасове управління" практично будь-які об'єкти й підприємства, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від ударів безпілотників.

Що засекретили

Ще три укази Путіна були підписані, але не опубліковані на порталі й залишаються закритими - номери 605, 606 і 607. Їхній зміст невідомий.

Візит глави ЦРУ до Москви збігся з трьома закритими указами Путіна, - росЗМІ

Фото: Частину указів на порталі не опублікували (Скриншот ЗМІ з порталу правової інформації)

Візит глави ЦРУ

Візит до Москви став першим для глави ЦРУ від початку вторгнення в Україну.

За даними кремлівських кореспондентів, російський диктатор навіть скасував один із раніше запланованих заходів задля зустрічі з керівником американської спецслужби - до цієї події готувалися сотні людей.

Що саме було темою переговорів, залишається неясним. The Wall Street Journal зазначав, що Реткліфф міг привезти Путіну попередження у зв'язку з даними американської розвідки, які показали, що Кремль готує новий раунд мобілізації та можливу провокацію проти НАТО.

Нагадаємо, у Кремлі метою візиту назвали встановлення контактів між службами безпеки. Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року.

Тоді Вільям Бернс застерігав Путіна від нападу на Україну, і за кілька тижнів Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЦРУ Війна в Україні
Новини
Дрони летіли з п'яти напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ
Дрони летіли з п'яти напрямків, майже 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають