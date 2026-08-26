Строгое предупреждение? Зачем директор ЦРУ Рэтклифф тайно ездил в Москву

Почему в Москву приехал Рэтклифф, а не Уиткофф

На вопрос, почему именно Рэтклифф, а не спецпредставитель президента США Стив Уиткофф на этот раз приехал в Москву и какая могла быть цель его визита, Фесенко отметил, что версия о переговорах является лишь одной из возможных.

Однако наиболее убедительной версией он считает передачу Кремлю определенных сигналов и предупреждений.

"Вполне вероятно, и я тоже к этому склоняюсь, что главная тема - это были определенные предупреждения относительно рисков эскалации войны и возможных сценариев эскалации войны со стороны России ",-– говорит Фесенко.

Эксперт напоминает, что подобный визит в ноябре 2021 совершал предшественник Рэтклиффа - Уильям Бернс. Тогда глава ЦРУ также тайно приезжал в Москву, чтобы обезопасить Путина от вторжения в Украину. Позже Бернс также встречался с главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Турции в конце 2022 года, чтобы передать детали о недопустимости применения тактического ядерного оружия.

Иран и покушение на Трампа

Фесенко также не исключает, что среди тем обсуждений мог быть Ближний Восток. По его словам, это связано с нынешним состоянием переговоров по завершению боевых действий между Ираном и США.

"Учитывая нынешние состояния переговоров о завершении боевых действий между Ираном и США, плюс то, что Россия так или иначе вместе с Китаем являются наиболее значимыми ресурсными партнерами Ирана, и могут быть потенциальными посредниками во всяком случае в решении некоторых проблем, это по всей вероятности", - сказал он.

Политолог предположил, что через Москву директор ЦРУ мог передать сигналы о том, что любые попытки покушения на президента США Дональда Трампа "завершатся роковыми".

"Судя по информации, как возвращался Трамп с саммита НАТО в Анкаре, ну по всей вероятности, что спецслужбы Ирана могут готовить такое покушение. И американцы здесь пытаются действовать на опережение и присылают такие, я бы сказал, строгие предупреждения. Так что это тоже одна из этих вероятных версий", - отметил Фес.

Мобилизация в России и риск атаки на НАТО

Издание The Wall Street Journal утверждает, что поводом для приезда Рэтклиффа стали разведданные о подготовке массовой мобилизации в РФ и возможных провокациях против стран восточного фланга НАТО. Фесенко называет эту версию наиболее убедительной.

"Речь идет не просто о мобилизации. Сама по себе мобилизация не является тем, что беспокоит Белый дом. Я думаю, что они к этому относятся сдержанно. А вот риски, риски эскалации войны. Мобилизация - это предпосылка, одна из важных предпосылок эскалации", - подчеркивает собеседник.

По его словам, мобилизация может быть использована для увеличения возможностей российских войск в Донбассе и в целом для войны против Украины.

"Но вполне возможно также это может быть использовано для того, чтобы освободить часть российских резервов или боеспособных воинских частей для того, чтобы атаковать, например, страны Балтии. Или может быть проверка в таком гибридном режиме, но действительно для того, чтобы сломать ситуацию равновесия", - отметил политолог.

Чтобы сломать этот баланс и вынудить Запад поднять ставки или отказаться от поддержки Украины, РФ может использовать мобилизационные ресурсы для атаки или гибридной провокации против стран Балтии, Польши или Финляндии, поясняет политолог.

"Американцев это может беспокоить , они не будут принимать масштабное, активное участие в боевых действиях, но для них это потенциальный второй фронт, потенциальная проблема и поэтому я думаю, что они могли бы предупреждать Кремль, чтобы они такие глупости не делали", - говорит Фесенко.

Почему визит Рэтклиффа был секретным

Говоря о секретном характере визита, Фесенко объяснил, что статус директора ЦРУ и его контакты такого уровня обычно предполагают закрытость.

"Статус директора ЦРУ, его контакты такого рода, это, как правило, закрытая информация, он не является официальным переговорщиком и, как правило, руководители спецслужб, они работают в тишине, не привлекают к себе большого внимания информационного, политического и т.д.", - сказал он.