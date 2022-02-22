Крупнейшие банки и суверенный долг. США вводят санкции против России

Как говорится в заявлении, рестрикции вводятся в связи с признанием РФ "ЛДНР" в ответ на решение Москвы о развертывании российских войск в этих регионах.

ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию в РФ и трех других странах попали под санкции США.

Санкции США затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Беларуси, Украине, а также в Гонконге.

Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под санкции.

Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.

В "черные списки" США попали российские чиновники и их дети: