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Найбільші банки і суверенний борг. США вводять санкції проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Влада США вводить санкції щодо найбільших російських банків "ВЭБ" і "Промсвязьбанку". Під обмежувальні заходи потраплять також 42 їхні дочірні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

Як йдеться в заяві, рестрикції вводяться у зв'язку з визнанням РФ "ЛДНР" у відповідь на рішення Москви про розгортання російських військ в цих регіонах.

"ВЕБ" і 25 його дочірніх підприємств, включаючи фінінститути, вугледобувну компанію у РФ і трьох інших країнах потрапили під санкції США.

Санкції США торкнулися дочірні підприємства "ВЕБ" у РФ, Білорусі, Україні, а також в Гонконзі.

"Промсвязьбанк" і 17 його дочірніх підприємств у РФ, включаючи фінансові та технологічні, потрапили під санкції.

Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 року ЦБ, ФНБ, Мінфіном РФ.

У "чорні списки" США потрапили російські чиновники та їх діти:

  • голова ФСБ РФ Олександр Бортніков та його син Денис Бортніков;
  • екс-прем'єр РФ Михайло Фрадков та його син Петро Фрадков;
  • заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко та його син Володимир Кирієнко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" і "ЛНР" в понеділок, а у вівторок це рішення було ратифіковано російським парламентом.

Крім того, сьогодні Путін отримав дозвіл російського парламенту на введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.

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