Найбільші банки і суверенний борг. США вводять санкції проти Росії

Як йдеться в заяві, рестрикції вводяться у зв'язку з визнанням РФ "ЛДНР" у відповідь на рішення Москви про розгортання російських військ в цих регіонах.

"ВЕБ" і 25 його дочірніх підприємств, включаючи фінінститути, вугледобувну компанію у РФ і трьох інших країнах потрапили під санкції США.

Санкції США торкнулися дочірні підприємства "ВЕБ" у РФ, Білорусі, Україні, а також в Гонконзі.

"Промсвязьбанк" і 17 його дочірніх підприємств у РФ, включаючи фінансові та технологічні, потрапили під санкції.

Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 року ЦБ, ФНБ, Мінфіном РФ.

У "чорні списки" США потрапили російські чиновники та їх діти: