Найбільші банки і суверенний борг. США вводять санкції проти Росії

Влада США вводить санкції щодо найбільших російських банків "ВЭБ" і "Промсвязьбанку". Під обмежувальні заходи потраплять також 42 їхні дочірні компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.
Як йдеться в заяві, рестрикції вводяться у зв'язку з визнанням РФ "ЛДНР" у відповідь на рішення Москви про розгортання російських військ в цих регіонах.
"ВЕБ" і 25 його дочірніх підприємств, включаючи фінінститути, вугледобувну компанію у РФ і трьох інших країнах потрапили під санкції США.
Санкції США торкнулися дочірні підприємства "ВЕБ" у РФ, Білорусі, Україні, а також в Гонконзі.
"Промсвязьбанк" і 17 його дочірніх підприємств у РФ, включаючи фінансові та технологічні, потрапили під санкції.
Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 року ЦБ, ФНБ, Мінфіном РФ.
У "чорні списки" США потрапили російські чиновники та їх діти:
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "ДНР" і "ЛНР" в понеділок, а у вівторок це рішення було ратифіковано російським парламентом.
Крім того, сьогодні Путін отримав дозвіл російського парламенту на введення військ на окуповані території Донецької та Луганської областей.