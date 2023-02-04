Суттєві обмеження електроенергії в Одеській області триватимуть ще декілька днів

В Одесі та області найближчими днями триватимуть суттєві обмеження енергопостачання через аварію на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу в медіацентрі Одеси.

"Наразі енергетики спрямовують зусилля на ремонт одного з енергооб'єктів, що дозволить відновити канал подачі електроенергії до Одеси та вийти на графіки світла дві години через шість", - сказав Кудрицький.

Також він зазначив, що місто та навколишній район заживлюватимуть за рахунок енергопостачання на півночі та півдні Одеської області, адже аварія не зачепила ці частини області.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що зі світлом уже близько третини споживачів. Наступне завдання - якомога швидше повернути електрику до решти домівок.

"Головна проблема - відсутність необхідних трансформаторів. Тому доставляємо їх з інших регіонів. Крім того, вже зараз до Одеси прямує 31 потужний генератор. Вся країна об’єднала зусилля, аби допомогти оперативно повернути світло в Одесу", - написав він.