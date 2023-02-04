Существенные ограничения электроэнергии в Одесской области продлятся еще несколько дней

В Одессе и области в ближайшие дни будут продолжаться существенные ограничения энергоснабжения из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге в медиацентре Одессы.

"В настоящее время энергетики направляют усилия на ремонт одного из энергообъектов, что позволит восстановить канал подачи электроэнергии в Одессу и выйти на графики света два часа через шесть", - сказал Кудрицкий.

Также он отметил, что город и окружающий район будут заживлять за счет энергоснабжения на севере и юге Одесской области, ведь авария не коснулась этих частей области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что со светом уже около трети потребителей. Следующая задача - как можно скорее вернуть электричество в остальные дома.

"Главная проблема - отсутствие необходимых трансформаторов. Поэтому доставляем их из других регионов. Кроме того, уже сейчас в Одессу следует 31 мощный генератор. Вся страна объединила усилия, чтобы помочь оперативно вернуть свет в Одессу", - написал он.