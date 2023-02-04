Существенные ограничения электроэнергии в Одесской области продлятся еще несколько дней
В Одессе и области в ближайшие дни будут продолжаться существенные ограничения энергоснабжения из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге в медиацентре Одессы.
"В настоящее время энергетики направляют усилия на ремонт одного из энергообъектов, что позволит восстановить канал подачи электроэнергии в Одессу и выйти на графики света два часа через шесть", - сказал Кудрицкий.
Также он отметил, что город и окружающий район будут заживлять за счет энергоснабжения на севере и юге Одесской области, ведь авария не коснулась этих частей области.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что со светом уже около трети потребителей. Следующая задача - как можно скорее вернуть электричество в остальные дома.
"Главная проблема - отсутствие необходимых трансформаторов. Поэтому доставляем их из других регионов. Кроме того, уже сейчас в Одессу следует 31 мощный генератор. Вся страна объединила усилия, чтобы помочь оперативно вернуть свет в Одессу", - написал он.
Напомним, Одесса и часть Одесского района остались без света из-за аварии на подстанции.
В свою очередь в "Укрэнерго" описали ситуацию со светом в Одесской области, заявив, что масштаб аварии существенен.
По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, авария на одном из энергетических объектов в Одесской области нанесла значительные повреждения, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано.
Однако критическую инфраструктуру Одессы удалось подключить к энергоснабжению после масштабной аварии на одной из высоковольтных подстанций области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.