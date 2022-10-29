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Суцільна гаряча точка. В ОВА розповіли про обстріли росіянами Донецької області

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Донецька область, Субота 29 жовтня 2022 10:35
Суцільна гаряча точка. В ОВА розповіли про обстріли росіянами Донецької області Ілюстративне фото: в ОВА розповіли про обстріли росіянами Донецької області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни протягом ночі обстрілювали населені пункти у Донецькій області. Найбільшу активність окупанти проявляли на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Зазначається, що Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Дані про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюються.

В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського - в останньому пошкоджено щонайменше 2 будинки.

Росіяни також стріляли по околицях Мар'їнської громади, обійшлося без жертв.

На Лисичанському напрямку були масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки обстрілів встановлюються.

"Донецька область - це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут - небезпечно!" додав Кириленко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Донецької області 28 жовтня троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.

Окрім того, у Генштабі повідомили, що у районі Майорська в Донецькій області українські військові знищили близько 300 росіян, які готувалися до нападу.

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Донецька область Війна Росії проти України
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