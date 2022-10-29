ЗСУ знищили 300 окупантів, які готувалися до нападу під Майорськом, - Генштаб

У районі Майорська на Донеччині ЗСУ знищили близько 300 росіян, які готувалися до нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів Горлівки. У Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У зв'язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Білгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень противник змушений евакуювати поранених автобусами до сусіднього Вороніжа.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Водяне, Кам'янка та Невельське Донецької області. Натомість ворог завдав 4 ракетних і до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ. Ударів зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ та Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід та Мала Сейдемінуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ. Зберігається загроза ракетних ударів та застосування ударних БПЛА. На інших напрямках ворог стріляв:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хренівка та Леонівка Чернігівської області;

- з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хренівка та Леонівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямі – з використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілячі та Чавунівка;

– з використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілячі та Чавунівка; на Куп'янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка; на Бахмутському напрямі - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Годин Яр, Клещеївка, Соледар, Зеленопілля та Яківля;

- з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Годин Яр, Клещеївка, Соледар, Зеленопілля та Яківля; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське.

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Первомайське. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів за позиціями Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Великої Новосілки, Временки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.

противник завдав обстрілів за позиціями Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Великої Новосілки, Временки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки. на Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БПЛА різних типів.

Противник не залишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Бериславі Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки. Триває так звана "евакуація" окупантів із тимчасово зайнятої території Херсонської області, у тому числі й медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами.

Наша авіація завдала 24 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позицій комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один вертоліт Мі-8 та один БПЛА ворога. Воїни ракетних військ та артилерії вразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти супротивника.

Нагадаємо, що окупанти у Херсоні закривають аптеки та магазини, щоб мешканці покинули місто.

Нещодавно окупанти посилили фільтрацію у Херсонській області.

19 жовтня так званий "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон у найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Посилаючись на це місцевим жителям окупанти почали надсилати SMS-повідомлення про "евакуацію".

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