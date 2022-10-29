Сплошная горячая точка. В ОВА рассказали об обстрелах россиянами Донецкой области

Россияне ночью обстреливали населенные пункты в Донецкой области. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Отмечается, что Авдеевка подверглась многочисленным обстрелам по старой и центральной части города. Данные о пострадавших и объемах разрушений уточняются.

В Очеретинской общине были обстрелы в районе Водяного, Невельского и Первомайского - в последнем повреждены по меньшей мере 2 дома.

Россияне также стреляли по окрестностям Марьинской общины, обошлось без жертв.

На Лисичанском направлении были массированы обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Последствия обстрелов устанавливаются.

"Донецкая область - это одна сплошная горячая точка. Оставаться здесь - опасно!" добавил Кириленко.

Напомним, в результате обстрелов Донецкой области 28 октября три человека погибли, еще восемь получили ранения.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в районе Майорска в Донецкой области украинские военные уничтожили около 300 россиян, которые готовились к нападению.

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