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За добу до України повернулися ще близько 20 тис. осіб

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:07
За добу до України повернулися ще близько 20 тис. осіб
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українці продовжують повертатися до країни

За минулу добу в зв'язку з пандемією коронавіруса до України повернулися близько 20 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

За даними прикордонників, за 18 березня близько 20 тис. українців повернулися в країну.

"За добу - 18 березня - співробітники Держприкордонслужби здійснили понад 31 000 пропускних операцій. Переважна їх більшість - близько 20 000 - це оформлення українців на в'їзд", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з 18 березня Росія обмежила в'їзд іноземців на свою територію, у зв'язку з чим в декількох пунктах пропуску періодично накопичувалась певна кількість українців, яких завертали на російському кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Чехії поїздом повертається майже тисяча українців. Зокрема, сьогодні вони вирушать з Праги до польського Перемишля, звідки вже завтра, 20 березня, зможуть повернутися в Україну спеціальними поїздами.

Крім того, Україна сьогодні поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті.

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