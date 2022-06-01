За сутки украинские защитники уничтожили 70 оккупантов и военную технику врага, - ОК "Юг"

За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери. Было уничтожено 70 российских оккупантов и вражескую военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативного командования "Юг".

Украинские военные уничтожили 1 самоходную артиллерийскую установку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной техники и 5 - автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили 9 атак врага.

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