ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На юге оккупанты минируют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 18:43
На юге оккупанты минируют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Чтобы хоть как-то сдержать ВСУ, российские захватчики взялись минировать побережье реки Ингулец на Южнобугском направлении. Там же применяют авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ведомстве констатируют, что на Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск.

"Оккупанты ведут контрбатарейную борьбу. Наносят авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давидов Брод Херсонской области", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, на днях на юге украинские военные уничтожили почти полсотни оккупантов и много тяжелой техники. Среди потерь и танки Т-62, которые оккупанты пригнали в Херсонскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней