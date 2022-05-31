В Донецкой и Луганской областях украинские военные отбили 9 атак врага
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 атак врага. На 4 локациях еще продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.
За эти сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое мужчин ранены.
Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.
Напомним, разведчики ДШВ ВС Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов. Потери враг понес в живой силе и технике.
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