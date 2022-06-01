За добу українські захисники знищили 70 окупантів і військову техніку ворога, - ОК "Південь"

За минулу добу українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали ворогові втрати. Було знищено 70 російських окупантів і ворожу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".

Українські військові знищили 1 самохідну артилерійську установку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 - автомобільної. Також придушено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Нагадаємо, в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога.

Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.