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За добу українські захисники знищили 70 окупантів і військову техніку ворога, - ОК "Південь"

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Середа 01 червня 2022 04:04
За добу українські захисники знищили 70 окупантів і військову техніку ворога, - ОК "Південь" Фото: українські військові (zsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

За минулу добу українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали ворогові втрати. Було знищено 70 російських окупантів і ворожу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".

Українські військові знищили 1 самохідну артилерійську установку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 - автомобільної. Також придушено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Нагадаємо, в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога.

Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ЗСУ.

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