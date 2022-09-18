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За сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу, - Генштаб

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Воскресенье 18 сентября 2022 18:56
За сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу, - Генштаб Фото: за сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За текущие сутки украинская авиация нанесла по врагу 20 ударов. 19 из них попали по цели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным генерального штаба ВСУ, наша авиация нанесла удары по:

  • 15 районах сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов;
  • 4 позициях зенитно-ракетных комплексов врага.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия в это время расположила у украинских границ около 800 самолетов и вертолетов.

Между тем, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

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