За сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу, - Генштаб
Фото: за сутки украинская авиация нанесла почти 20 точных ударов по врагу (Getty Images)
За текущие сутки украинская авиация нанесла по врагу 20 ударов. 19 из них попали по цели.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Согласно данным генерального штаба ВСУ, наша авиация нанесла удары по:
- 15 районах сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов;
- 4 позициях зенитно-ракетных комплексов врага.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия в это время расположила у украинских границ около 800 самолетов и вертолетов.
Между тем, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.
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