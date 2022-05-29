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За сутки российские военные ранили шестерых жителей Харьковской области

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате атак врага за сутки ранения получили шесть мирных жителей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной военной администрации.

В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района - в Балаклее и Савинцах, 2 человека - в Золочеве Богодуховского района, и 1 человек получил ранение в селе Коробочкино Чугуевского района.

Напомним, 28 мая оккупанты обстреляли город Дергачи в Харьковской области ракетами типа "Искандер". Также были обстреляны и другие населенные пункты. В поселке Слатино мужчина получил ранение.

Мы также писали о том, что российские войска 28 мая обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Взрывы были слышны на окрестностях города. Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по территории одного из местных заводов.

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ХарьковВойна России против Украины