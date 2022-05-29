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Оккупанты обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранение

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Воскресенье 29 мая 2022 00:38
Оккупанты обстреляли Харьковскую область, один человек получил ранение Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 28 мая, российские оккупанты обстреляли Дергачи Харьковской области управляемыми ракетами, вероятно, типа "Искандер". Кроме того, из артиллерии, РСЗО и другой техники они атаковали населенные пункты общины. В результате обстрелов был ранен житель поселка Слатино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Дергачевской территориальной общины Вячеслава Задоренко.

После обстрела в Дергачах повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. При этом всего по общине в течение суток разрушено более десятка частных домов.

"Вражеские силы полностью держат под контролем казачелопанский и проходовский старостаты, большую часть Токаровского округа. Поселок Новый Русско-Лозовского старостата находится в "серой зоне", в Цуповке продолжаются тяжелые бои за освобождение села", - говорится в сообщении.

В Дергачах и Русской Лозовой проводилась гуманитарная работа. Кроме того, эвакуировали трех человек, которые захотели выехать из поселка Нового. В настоящее время там остается еще 12 человек.

Напомним, Россияне из минометов обстреляли Середина-Буду в Сумской области.

Мы также писали о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в ближайшие дни россияне не смогут захватить Луганскую область.

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