RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу російські військові поранили шістьох жителів Харківської області

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. В результаті атак ворога за добу поранення отримали шість мирних жителів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної військової адміністрації.

Зокрема, травми отримали 3 жителі Ізюмського району - в Балаклії та Савинцях, 2 людини - в Золочеві Богодухівського району, і 1 людина отримала поранення в селі Коробочкине Чугуївського району.

Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли місто Дергачі в Харківській області ракетами типу "Іскандер". Також були обстріляні й інші населені пункти. У селищі Слатине чоловік отримав поранення.

Ми також писали про те, що російські війська 28 травня обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вибухи були чутні на околицях міста. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по території одного з місцевих заводів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України