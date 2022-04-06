За сутки российские оккупанты ранили восемь мирных жителей Донецкой области
Российские военные продолжают обстреливать Донбасс. Так, за сутки 5 апреля в Донецкой области ранения получили 8 мирных жителей. Кроме того, в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате обстрела оккупантов в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
4 человека получили ранения в Марьинке, по 1 ранению местные жители получили в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.
"Также сегодня удалось уточнить информацию относительно еще одного раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый военный преступник будет наказан!" - заявил Кириленко.
Всего от начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области было убито 150 человек и ранено 605.
Напомним, Павел Кириленко в эфире телемарафона призвал всех жителей Донецкой области уехать в более безопасные регионы Украины. Он подчеркнул, что чем меньше будет гражданских в области, тем легче будет украинским военным защищать территорию.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия перекидывает дополнительные войска в Донецкую и Луганскую области.
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