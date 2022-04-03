Россия перекидывает дополнительные войска в Донецкую и Луганскую области, - Генштаб
Российские захватчики на Донецком направлении проводят перегруппировку. В регион из России перебрасываются новые подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющейся группировки войск", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, подтверждается переброска из Калининградской области РФ отдельных подразделений 37 отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкую и Луганскую области.
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