За добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області

Російські військові продовжують обстрілювати Донбас. Так, за добу 5 квітня в Донецькій області поранення отримали 8 мирних жителів. Крім того, в Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану в результаті обстрілу окупантів в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

4 людини отримали поранення в Мар'їнці, по 1 пораненню місцеві жителі отримали в Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці. "Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого в Маріуполі, але точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо. Кожен військовий злочинець буде покараний!" - заявив Кириленко. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області було вбито 150 осіб і поранено 605.