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За добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області

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Середа 06 квітня 2022 02:55
За добу російські окупанти поранили вісім мирних жителів Донецької області Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові продовжують обстрілювати Донбас. Так, за добу 5 квітня в Донецькій області поранення отримали 8 мирних жителів. Крім того, в Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану в результаті обстрілу окупантів в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

4 людини отримали поранення в Мар'їнці, по 1 пораненню місцеві жителі отримали в Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці.

"Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого в Маріуполі, але точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо. Кожен військовий злочинець буде покараний!" - заявив Кириленко.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області було вбито 150 осіб і поранено 605.

Нагадаємо, Павло Кириленко в ефірі телемарафону закликав усіх жителів Донецької області виїхати в більш безпечні регіони України. Він підкреслив, що чим менше буде цивільних в області, тим легше буде українським військовим захищати територію.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія перекидає додаткові війська в Донецьку і Луганську області.

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Війна Росії проти України Донецька область
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